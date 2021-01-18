شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مطروح»: تفعيل منصات مراجعة مناهج الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عاطف سلامة، وكيل وزارة التعليم بمطروح، إنه أصدر توجيهات محددة لمديري الإدارات التعليمية بمواصلة تفعيل المنصات التعليمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيس بوك وواتس آب، لمراجعة محتوى الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية المختلفة والتواصل المباشر والهادف مع الطلاب .

شدد «سلامة»، على تواجد المعلمين بمدارس المحافظة في إطار تطبيق نظام التناوب للرد على استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم .