شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يكشف تفاصيل هجوم النواب على وزير التموين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدكتور على المصيلحي تعرض لهجوم كبير من النواب، خاصة أن التموين يمس بشكل كبير المواطن العادي، مؤكدا أنه يجب تحية النواب والوزراء على ما يحدث داخل المجلس في ظل قراءة للمشهد القائم، مؤكدا أن ما يحدث شبه محاكمة لوزير التموين وهو ما لم يحدث من قبل في المجلس السابق.

وأضاف موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزير أبدى غضبه ولكنه اعتذر بعد نوبة غضب أمام الجميع.

وأوضح موسى، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء يعمل ويؤدي دوره بشكل رائع وقام بعمل كبير والإنجازات كانت ملموسة خلال فترة تواجده وهناك أخطاء للوزارات سيتم الحديث عنها أيضًا.

وتابع موسى أن رئيس الوزراء قوي وثابت ويوجد إنجازات في وزارات الصحة والمالية والنجاح في مواجهة كورونا بشهادة المجتمع الدولي والمنظمات وكان هناك نجاح في ملف العشوائيات في الوقت الذي اشتعلت فيه أمريكا واحترقت خيام بجوار الكونجرس ويوجد سلاح في الولايات الأمريكية قبل ساعات من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.