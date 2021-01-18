شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الأردني: القضية الفلسطينية على رأس أولويات القاهرة وعمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على العابد، وزير الإعلام الأردني، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمان، جاءت تلبية لدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني، العاهل الأردني.

وتابع العابد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» أن «زيارة الرئيس السيسي للأردن تعكس حرص البلدين على التنسيق المستمر تجاه قضايا المنطقة»، مردفا «قمة مصر والأردن تأتي في سياق الجهود المستمرة بين البلدين، فضلا عن التنسيق مع العراق».

وأضاف وزير الإعلام الأردني «سعداء بزيارة الرئيس السيسي إلى بلده الثاني الأردن، خاصة أن القاهرة وعمان لديهما رؤى مشتركة بشأن مصلحة الشعوب العربية والإسلامية».

وأكمل وزير الإعلام الأردني «نسعى لإعادة زخم المفاوضات الحقيقة بين فلسطين وإسرائيل، لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس»، مؤكدا أن القضية الفلسطينية أولى أولويات مصر والأردن.

وشدد على ثبات الموقف الأردني من دعم مصر والسودان في أزمة سد النهضة، فضلا عن التنسيق المستمر بشأن مواجهة الإرهاب.

وحول أزمة كورونا في الأردن، قال العابد إن إصابات ووفيات كورونا تتراجع خلال الفترة الماضية، معلقا «متفائلون بحذر».