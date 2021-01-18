شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «محامين بني سويف»: الأمن احتوى أزمة بين محام وضابط بوابة مديرية الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جمال ربيع، امين عام نقابة المحامين ببني سويف، إنه تم احتواء الأزمة التي وقعت بين محام وضابط مكلف بحراسة بوابة مديرية أمن بني سويف أثناء قيام الضابط بمنع المحامي من تادية عمله والاعتداء عليه.

وأضاف أن مدير الأمن والقيادات الأمنية وعلى رأسها مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال الصعيد، أعطوا الحق للمحامي بعد تدخل مجلس نقابة المحامين والنقيب نبيل حميدة عضو مجلس الشيوخ وامر مدير الامن باحالة الضابط إلى التحقيق.

وقال إن عدد من المحامين تجمعوا امام مديرية الامن لمؤازرة زميلهم المحامى الذي اسثغاث بزملائه ونقيب المحامين بسبب اثناء دخوله لممارسة عمله إلا ان الضابط منعه ووقعت مشادة بينهما.