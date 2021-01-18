شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الجلالة: 12 كلية استقبلت 1200 طالب هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة أن الجامعة بدأت العام الدراسي بنجاح بنظام التعليم الهجين لتحقيق الهدف الاستراتيجي من الجامعة بجعلها جامعة ذكية.

وأضاف خلال مداخلة مع ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجامعة تحتوي على 12 كلية استقبلت الطلاب في أكتوبر.

وتابع أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة أن الجامعة استقبلت 1200 طالب في أول دفعة موزعين على كليات القطاع الطبي والهندسة والقطاع الإعلامي ويوجد مدن جامعية.