شكرا لقرائتكم خبر عن «دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد».. ندوة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ندوة بعنوان «دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد والحد من مخاطره»، على مسرح الجامعة برعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك في إطار التعريف بالدور الفعال الذي تقوم به هيئة الرقابة الادارية في منع ومكافحة الفساد، والحد من مخاطره واحتفال هيئة الرقابة الادارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد والتي تنظمها الهيئة كل عام، بحضور وكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مركز بحوث منع ومكافحة الفساد بالاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الادارية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة.

وقال وكيل هيئة الرقابه الإدارية ورئيس مركز بحوث منع ومكافحة الفساد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الادارية، أن هيئة الرقابة الإدارية تهدف إلى منع الفساد، ومكافحته بكافة صوره مع اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الفساد ولضمان حسن اداء الوظيفة العامة حفاظا على المال العام والأموال المملوكة للدولة، مؤكداعلى أهمية دور الجامعات في مكافحة الفساد، موجها التحية لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على دورها المجتمعى في كافة التخصصات.

ورحب خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوكيل هيئة الرقابة الإدارية ورئيس مركز بحوث منع ومكافحة الفساد بالاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الادارية، قائلاً: نحن الان في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نعيش يوماً استثنائياً حيث نشارك بهذا اللقاء المهم احتفالات هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد، مؤكدا على أن ما انجزته مصر في مجال مكافحة الفساد لم يكن يتم بأى حال من الأحوال دون وجود هذا المناخ الصحى الذي هيأته القيادة السياسية من أجل الوصول إلى تلك النتائج التي لفتت أنظار العالم وجعلت مصر واحدة من الدول الكبرى التي تسير بخطى واسعة في هذا المجال.