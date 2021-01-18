شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مطروح»: كتب الفصل الدراسي الثاني وصلت المخازن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عاطف سلامة، وكيل وزارة التعليم في مطروح، اليوم الإثنين، إن العمل يجري على قدم وساق داخل ديوان المديرية خلال إجازة منتصف العام الدراسي والتي بدأت أول أمس، مشيراً إلى أن الكتب الدراسية الخاصة بجميع المراحل التعليمية للفصل الدراسي الثاني وصلت مخازن المديرية وجاري توزيعها على كافة الإدارات التعليمية .

أوضح «سلامة»، أن تعليم مطروح ينظم حزمة برامج تدريبية للتنمية المهنية بحضور معلمي وموجهي المواد الدراسية في إطار تحقيق أهداف البرامج لصقل المهارات التدريسية وتبادل الخبرات خلال فعاليات التدريبات، لافتاً أن ذلك يتم وفق إجراءات احترازية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد تحت إشراف التعليم العام وموجهي عموم المواد الدراسية.