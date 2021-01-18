شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية مجانية إلي قرية المسلمية بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت إدارة شؤون خدمة المجتمع بكلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق، اليوم الإثنين، القافلة الرابعة والعشرون من قوافلها البيطرية المجانية مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، بالتعاون مع الجمعيات الاهلية بمركز الزقازيق، وذلك ضمن فعاليات خطة كلية الطب البيطري للمشاركة المجتمعية للعام 2020-2021، ومهرجان البيئة الثامن عشر، والبرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة غادة شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتم الكشف على ١٢٥ حالة من الحيوانات، و١٩٥٥ حالة من الطيور والأرانب، وتشخيص الأمراض وصرف العلاج اللازم مجانا، في إطار مساهمة جامعة الزقازيق في التخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بالمستوى المعيشى له .

وقال الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، أن القافلة تأتى في ضوء دور الجامعة تجاه المجتمع ومواصلتها لمشروع القوافل الطبية والخدمية، والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للجامعات بأن تصبح حاضنة للمجتمعات المحيطة لتحقيق التنمية المستدامة، في إطار المبادرات الرئاسية المختلفة التي تهتم بحياة الإنسان من توفير حياة كريمة وتطوير القري الأكثر احتياجا في كل ربوع مصر .