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استشاري: «التيجان» يحمي الاسنان من التعرض للانكسار

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عز، استشاري طب الأسنان، إن تيجان الأسنان عبارة عن شيء يتم تركيبه على الأسنان، بهدف حمايتها من الانكسار، والتيجان هو الجزء الظاهر من «السن» داخل الفم، لافتًا إلى أن «السن» تتكون من جزء ظاهر، وجزء آخر داخل الفك.

وتابع «عز»، خلال حواره مع برنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن الجزء الذي يظهر من الأسنان يسمى بالتيجان الطبعي، وهناك العديد من الانواع الخاصة بهذا التاج.

وأشار استشاري طب الأسنان إلى أن تركيب التيجان قد يتم من خلال أخذ مقاسات، ومن الممكن تركيبه خلال ساعتين أو ثلاثة بعد تصوير الفم من خلال الكومبيوتر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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