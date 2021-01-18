شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: «التيجان» يحمي الاسنان من التعرض للانكسار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عز، استشاري طب الأسنان، إن تيجان الأسنان عبارة عن شيء يتم تركيبه على الأسنان، بهدف حمايتها من الانكسار، والتيجان هو الجزء الظاهر من «السن» داخل الفم، لافتًا إلى أن «السن» تتكون من جزء ظاهر، وجزء آخر داخل الفك.

وتابع «عز»، خلال حواره مع برنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن الجزء الذي يظهر من الأسنان يسمى بالتيجان الطبعي، وهناك العديد من الانواع الخاصة بهذا التاج.

وأشار استشاري طب الأسنان إلى أن تركيب التيجان قد يتم من خلال أخذ مقاسات، ومن الممكن تركيبه خلال ساعتين أو ثلاثة بعد تصوير الفم من خلال الكومبيوتر.