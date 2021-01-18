شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أنجولا في الجامعة اليابانية لبحث التعاون العلمي والأكاديمي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار نيلسون كوزمي، سفير دولة أنجولا لدي القاهرة الجامعة المصرية اليابانية، الاثنين، لبحث التعاون العلمي والأكاديمي المشترك بين الجانبين.

واستقبل السفير لدى وصوله الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الاكاديمية، لبحث التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعة ونظيراتها في انجولا، للاستفادة من المنح المقررة للطلاب الأفارقة والمقدمة من الحكومة اليابانية، وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، والاستفاده من تجربة تطبيق النموذج الياباني في التعليم، والذي يعتمد على التجربة العلمية والمعملية.

واكد «ندا» خلال اللقاء على ان الجامعة خصصت 150 منحة للدراسات العليا، للاشقاء في افريقيا لصقل الموارد البشرية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والإبداع للمساهمة في تنمية الدول الإفريقية.

وأضاف أن الجامعة بالتنسيق مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» تستقبل طلبات الالتحاق لمرحلة الماجستير للطلاب من الدول الإفريقية، البرامج المتاحة بكلية الهندسة (هندسة الالكترونيات والاتصالات، هندسة القوى الكهربية، هندسة علوم الحاسب، هندسة الميكاترونيات والروبوتات، الهندسة الصناعية وإدارة النظم، هندسة وعلوم المواد، هندسة مصادر الطاقة، الهندسة البيئية، الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات) برامج معهد العلوم الاساسية والتطبيقية (علوم النانو، البيوتكنولوجي، الرياضيات الحسابية والتطبيقية، مواد الطاقة، البيئة الفضائية).

كما أكد أهمية اطلاع طلاب مصر وإفريقيا على التكنولوجيات المتطورة وتدريبهم على استخدام التفكير وهو الأمر الذي يتسق مع التوجه العالمي ويتناغم مع رؤية مصر لدعم الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات.

بدوره قال نيلسون كوزمى، سفير دولة انجولا بالقاهرة انه يتطلع إلى استفادة الطلاب في بلاده من المنح التي تقدمها الجامعة المصرية اليابانية وأشاد بالامكانيات الهائلة المتوافرة بالجامعة فهى تضم معامل بها أحدث الاجهزه التكنولوجية في العالم.

وأكد كوزمى على ان الجامعة المصرية اليابانية تعد من أفضل الجامعات في الشرق الأوسط مثمنا جهود الجامعة في دعم التنمية في افريقيا من خلال تقديم منح علمية بالدراسات العليا للطلاب الافارقة لاعداد كوادر علمية في احدث التخصصات العلمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا.