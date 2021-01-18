شكرا لقرائتكم خبر عن سقط على الأرض بشكل مفاجئ.. إصابة رئيس مدينة فوة بأزمة قلبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب المهندس وائل فرج مرزوق، رئيس مركز ومدينة فوة بكفر الشيخ، لأزمة قلبية أثناء متابعته التخلص من مخلفات الأمطار بشوارع المدينة.

وسقط فرج على الأرض بسبب تعرضه المفاجئ للأزمة، وتم نقله للعناية المركزة بمستشفى فوة المركزي.

وقرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تحويله للعلاج بالمستشفي الجامعي، وقام بزيارته للاطمئنان عليه.