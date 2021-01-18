شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبدالغني وكيلا لوزارة الصحة في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان قرار رقم 21 لعام 2021 بتعيين الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيلا لوزارة الصحة بالقليوبية، خلفا للدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة السابق الذى توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

كان الدكتور خالد جمال عبد الغنى يشغل منصب أخصائي اول طب بشرى بمديرية الشؤون الصحية بالمنيا، قبل نقله لصحة القليوبية.