شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة كل معوقات مشروع إحياء خط سكة حديد «كفر داود- السادات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إن مشروع إحياء خط سكة حديد «كفر داود- السادات» قومي وذات منفعة عامة، مشددا على إزالة كل المعوقات التي تعرقل سير العمل بالمشروع.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع المهندس مجدى الصباغ نائب رئيس هيئة السكة الحديد، وعدد من ممثلي قطاعات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والتليفونات والغاز وشبكات الري والاتصالات ورئيس مجلس ومدينة السادات.

في بداية الاجتماع، استعرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية معوقات العمل بالمشروع من وجود مسار خطوط مياه من عزبة العدلي وحتى عزبة ميخائيل على طول مسار السكة الحديد، مشيرا إلى وجود خطى مياه بطول 1100 متر، فضلا عن وجود مسار خطوط مياه بمسافة 150 متر على بعد 13 متر من قضبان السكة الحديد، حيث وجه محافظ المنوفية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبدء فورا في نقل مسار خطوط المياه وازالة كافة المعوقات التي تعوق سبل التنفيذ على أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال أسبوع .

وأوضح مدير عام الشركة المصرية للاتصالات بوجود مسار غرفة تليفونات بها كابل فيبر مغذى للقرى المجاورة للمسار الجديد المحدد للسكة الحديد، حيث شدد المحافظ بسرعة البدء بترحيل مسار غرفة التليفونات من مكانة الحالي إلى الطريق الجديد فورا، كما وجه المحافظ وكيل وزارة الكهرباء بالمنوفية بتعديل مسار شبكة الجهد المنخفض في المسافة من النقطة صفر وبطول 1500 متر على أن تتحمل المحافظة تكاليف المقايسة الخاصة بتعديل المسار .

من جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصة على تقديم كل أوجه الدعم وتذليل كل العقبات لسرعة الانتهاء من المشروع القومي نظرا لكونه طريق مهم وحيوي في تقديم خدمات لأهالي سكان مدينة السادات وتسهيل حركة التجارة كونها من أكبر المدن الصناعية العملاقة.