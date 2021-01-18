إطلاق اسم المشير طنطاوى والشهيد المنسي علي مركز شباب وميدان بالإسكندرية

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم المشير طنطاوى والشهيد المنسي علي مركز شباب وميدان بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الاثنين، على إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي، القائد العام الأسبق للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، على مركز شباب السيوف 2، اعترافا بالدور الجليل الذي قدمه لخدمة الوطن خلال فترات مختلفة.
كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد العقيد أحمد المنسي على ميدان السيوف شماعة (ميدان المطافي)، وإطلاق اسم الشهيد أحمد مبروك الخطيب على مدرسة العامرية الابتدائية، مؤكدا أن أقل ما يمكننا تقديمه لشهدائنا هو تخليد ذكراهم بأن نطلقها على الشوارع والمدارس.
كما أطلق المجلس اسم المرحوم النائب عبدالمنعم راغب ضيف الله على مبنى المجمع الطبي المتكامل داخل مستشفى العامرية العام، لما قام به من جهود كبيرة في تدعيم المبنى بالمعدات الطبية لخدمة أهالي العامرية.
ووافق المجلس على تعديل اسم مدرسة الأشرم للتعليم الأساسي بمنطقة الدريسة إلى مدرسة زهور المستقبل للتعليم الأساسي بإدارة وسط التعليمية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية المنعقدة اليوم ، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة.
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