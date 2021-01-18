شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم المشير طنطاوى والشهيد المنسي علي مركز شباب وميدان بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الاثنين، على إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي، القائد العام الأسبق للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، على مركز شباب السيوف 2، اعترافا بالدور الجليل الذي قدمه لخدمة الوطن خلال فترات مختلفة.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد العقيد أحمد المنسي على ميدان السيوف شماعة (ميدان المطافي)، وإطلاق اسم الشهيد أحمد مبروك الخطيب على مدرسة العامرية الابتدائية، مؤكدا أن أقل ما يمكننا تقديمه لشهدائنا هو تخليد ذكراهم بأن نطلقها على الشوارع والمدارس.

كما أطلق المجلس اسم المرحوم النائب عبدالمنعم راغب ضيف الله على مبنى المجمع الطبي المتكامل داخل مستشفى العامرية العام، لما قام به من جهود كبيرة في تدعيم المبنى بالمعدات الطبية لخدمة أهالي العامرية.

ووافق المجلس على تعديل اسم مدرسة الأشرم للتعليم الأساسي بمنطقة الدريسة إلى مدرسة زهور المستقبل للتعليم الأساسي بإدارة وسط التعليمية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية المنعقدة اليوم ، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة.