شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ستحقق مصر الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية في 2023؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن المواد البترولية المصنعة التي سنكتفي ذاتيا منها عام 2023 هي البنزين والسولار.

وأضاف يوسف، خلال مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أنه نتيجة إحلال الغاز الطبيعي محل المازوت أصبح هناك فائض سيسمح باستخراج المواد البترولية المصنعة من المازوت.

وتابع: «سيكون البنزين بأكمله مصري في الأسواق ولن يتم استيراد مواد بترولية».