شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: نسعى جديًا في إنشاء أول كلية طب بجامعة مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، أن المحافظة تسعى جديًا بالتنسيق مع الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح لإقامة كلية الطب والمستشفى الجامعي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وأوضح الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من جامعة مطروح على مساحة 50 فدانًا، خاصة المبنى الإداري والإسراع في المباني التعليمية لاستقبال جميع طلاب الجامعة التي نتوقع لها مستقبل كبير مع خطواتها الحالية نحو التميز وخدمة المجتمع المحلي.