شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 50%.. تخفيض قيمة المرافق بالبلوكات البديلة للعشوائيات بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، تخفيض قيمة المرافق بالبلوكات البديلة للعشوائيات بنسبة 50 % على أن تتحمل المحافظة هذه القيمة، بالإضافة إلى تحفيض مقدم الوحدة السكنية من 10 الآف جنيه إلى 5 الآف وتقسيط الباقي من قيمة الوحدة على 30 عاماً بدلاً من 20 عاماً.

وقال المحافظ، في بيان، الاثنين، إن ذلك القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة للتخفيف على كاهل المواطنين واستجابة لمطالب المنتفعين بهذه الوحدات، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق القرار بأثر رجعي حتى يستفيد كافة المواطنين المستحقيين لتلك الوحدات من هذه التخفيضات ولتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من مستحقي تلك الوحدات.