أدوية وسيارات لنقل المصابين.. مبادرة شبابية لخدمة مرضى كورونا في رأس غارب

شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية وسيارات لنقل المصابين.. مبادرة شبابية لخدمة مرضى كورونا في رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دشن عدد شباب من مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، مبادرة لتقديم أدوية ووجبات وتوفير سيارات، لخدمة مصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19).
وقال محمد جمال عبد القادر، أحد أعضاء المبادرة، إنه تم تدشين المبادرة التي تهدف إلى مساعدة المصابين غير المقتدرين منذ حوالي شهر، مضيفًا نه جرى علان عنها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لاستفادة أكبر عدد من المصابين من المبادرة.
وأضافت هبة صلاح أبو بكر، إحدى الفتيات المشاركات بالمبادرة أن المبادرة تقدم مساعدات بالمجان يجري توصيلها إلي منازل المصابين عن طريق الفريق المشارك فيها، وأن المساعدات عبارة عن أدويه وأسطوانات أكسجين للحالات الحرجة التي تحتاج لتنفس صناعي وجهاز قياس الأكسجين في الدم وجهاز قياس الحرارة، ووجبات غذائية صحية وفاكهة.
وأشار عضو المبادرة المهندس أحمد فكري السميري إلي وجود ٣ سيارات مجهزة لنقل الحالات المصابة إلى مستشفى رأس غارب المركزي المخصصة للعزل بالمدينة، شرط أن يحدد حالة المريض طبيب معالج واحتياجها إلي النقل للمستشفى.
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