شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية وسيارات لنقل المصابين.. مبادرة شبابية لخدمة مرضى كورونا في رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن عدد شباب من مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، مبادرة لتقديم أدوية ووجبات وتوفير سيارات، لخدمة مصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19).

وقال محمد جمال عبد القادر، أحد أعضاء المبادرة، إنه تم تدشين المبادرة التي تهدف إلى مساعدة المصابين غير المقتدرين منذ حوالي شهر، مضيفًا نه جرى علان عنها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لاستفادة أكبر عدد من المصابين من المبادرة.

وأضافت هبة صلاح أبو بكر، إحدى الفتيات المشاركات بالمبادرة أن المبادرة تقدم مساعدات بالمجان يجري توصيلها إلي منازل المصابين عن طريق الفريق المشارك فيها، وأن المساعدات عبارة عن أدويه وأسطوانات أكسجين للحالات الحرجة التي تحتاج لتنفس صناعي وجهاز قياس الأكسجين في الدم وجهاز قياس الحرارة، ووجبات غذائية صحية وفاكهة.

وأشار عضو المبادرة المهندس أحمد فكري السميري إلي وجود ٣ سيارات مجهزة لنقل الحالات المصابة إلى مستشفى رأس غارب المركزي المخصصة للعزل بالمدينة، شرط أن يحدد حالة المريض طبيب معالج واحتياجها إلي النقل للمستشفى.