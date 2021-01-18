شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذير الأرصاد بوجود إنذار بحري.. 5 محاذير من محافظة الإسكندرية للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ للدرجة القصوى الاثنين بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أفادت بوجود إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في بيان، الاثنين، إن المحافظة، رفعت درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة والتي تشير إلي زيادة سرعة الرياح من 25 إلى 33 عقدة، وارتفاع الموج من ٣.٥ إلى ٤.٥ متر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بصاحبها سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة.

وشملت الاستعدادات القصوى ٥ محاذير للمواطنين لتوخي الحذر ‏وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم وهي تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.