شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحذير الأرصاد بوجود إنذار بحري.. 5 محاذير من محافظة الإسكندرية للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ للدرجة القصوى الاثنين بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أفادت بوجود إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط.
وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في بيان، الاثنين، إن المحافظة، رفعت درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة والتي تشير إلي زيادة سرعة الرياح من 25 إلى 33 عقدة، وارتفاع الموج من ٣.٥ إلى ٤.٥ متر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بصاحبها سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة.
وشملت الاستعدادات القصوى ٥ محاذير للمواطنين لتوخي الحذر وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم وهي تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد وعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة وعدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
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