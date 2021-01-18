شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الشيخ زويد يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد طارق محمد عابد رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

شدد رئيس المدينة، على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة طبقًا للجدول الزمني وع ضرورة الالتزام بالمعايير المتفق عليها في الجودة، مشيرًا إلى تنفيذ عدة مشروعات بشتي القطاعات من بينها استكمال شبكة الكهرباء الأرضية والإناره العامة وتجميل ميادين ورصف طرق وإنشاء مبنى الحمله الميكانيكية بمجلس المدينة، واستكمال مبنى المخازن وإنشاء خزان أرضي لتجميع مياه الأمطار بوسط المدينة.

أشار رئيس المدينة، إلى أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للشيخ زويد للعام المالي الجاري 2021/2020 تبلغ 24 مليونا و300 ألف جنيه، حيث تم توزيع اعتمادات الخطة على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 16 مليون جنيه لأعمال الكهرباء، مبلغ 5 ملايين و300 ألف جنيه للطرق، ومبلغ 3 ملايين لتدعيم الوحدات المحلية.