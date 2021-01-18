شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن استدعاء الحكومة: المواطن سيجد من يمثله تحت قبة البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تقدمت ببرنامج منذ 3 سنوات، واليوم جاء وقت السؤال عن ما تم إنجازه، وحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وألقى كلمة، كما تواجد وزيرا التموين والتنمية المحلية.

وأضاف النائب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن المناقشات تتم مع وزير التموين في كل التفاصيل كما حدث مع وزير التنمية المحلية وتم طرح الشكاوى والحوارات تمتد لساعات.

وتابع: "المناقشة مع الحكومة أمر طبيعي ودستوري، فالمواطن سيجد من يمثله تحت قبة البرلمان".