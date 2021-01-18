شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة سلوفينيا تحضر مباراة منتخب بلادها بمونديال اليد في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت ماتيا بريفولشيك، سفيرة دولة سلوفينيا لدى القاهرة، على حضور مباراة منتخب بلادها أمام بيلا روسيا، اليوم الإثتين، ضمن مجموعة الاسكندرية المشاركة في مونديال كأس العالم لكرة اليد رجال والتي تقام بصالة الألعاب الرياضية في برج العرب بالإسكندرية.

واستقبلت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية السفيرة لدى وصولها لحضور المباراة رغم الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا وذلك في ثالث ايام البطولة.

وقالت صفاء ان الصالة استقبلت اليوم مباراتي الاتحاد الروسى لكره اليد وكوريا وسلوفينيا وبيلا روسيا بحضور اندريا ناراكس نائب سفير دوله سلوفينيا ولانا بردان مستشار بالسفاره وانتهت المباراه الاولى بين فريقى كوريا والاتحاد الروسى لكره القدم بفوز الاتحاد الروسى لكره اليد ٣٠/٢٦ .

وتعد تلك البطوله هي الاكبر في تاريخها حيث يشارك ٣٢ دوله لاول مره وذلك وسط اجراءات احترازيه مشددة تزامنا مع فيروس كورونا المستجد.

سفيرة سلوفينيا تحضر مباراة منتخب بلادها بمونديال كرة اليد رجال

سفيرة سلوفينيا تحضر مباراة منتخب بلادها بمونديال كرة اليد رجال

سفيرة سلوفينيا تحضر مباراة منتخب بلادها بمونديال كرة اليد رجال

سفيرة سلوفينيا تحضر مباراة منتخب بلادها بمونديال كرة اليد رجال

سفيرة سلوفينيا تحضر مباراة منتخب بلادها بمونديال كرة اليد رجال

سفيرة سلوفينيا تحضر مباراة منتخب بلادها بمونديال كرة اليد رجال