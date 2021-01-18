شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة في «كهرباء العريش» للتوعية بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الصحة بشمال سيناء ندوة في شركة توزيع الكهرباء بالعريش للتعريف بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية، تحت شعار «كلنا واحد.. اعرف عدوك كورونا الفيروس الخفى»، بناء على توجهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة.

تناول عبدالغفار شعلان، مسؤول الثقافة والإعلام الصحى، وابتسام على، مسؤولة الإعلام والتربية، التعريف بفيروس كورونا المستجد وأهم التدابير الوقائية ضده، ومنها تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين، المحافظة على النظافة الشخصية، مع الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات، تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين أو مشاركة أدواتهم الشخصية، المداومة على غسيل اليدين بالماء والصابون وخصوصا بعد السعال أو العطس، استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة المهملات ثم غسيل اليدين جيدا .

كما استعرضا أيضا أهمية تجنب الأمراض المعدية عن طريق التهوية الجيدة والتغذية السليمة وممارسة الرياضة والاعتدال في الممارسات الحياتية والراحة وعلاقتها بالمناعة، وأهمية المعرفة الوقائية للحد من العدوى بفيروس كورونا المستجد وأخذ قسط كاف من الراحة.