محافظ الإسكندرية يترأس أول مجلس تنفيذي بعد تعافيه من «كورونا» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، والذى يعد الاول بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وناقش الاجتماع الاول جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسئولي المحافظة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

محافظ الاسكندرية يترأس اول مجلس تنفيذي بعد تعافيه من كورونا (صور)

محافظ الاسكندرية يترأس اول مجلس تنفيذي بعد تعافيه من كورونا (صور)

محافظ الاسكندرية يترأس اول مجلس تنفيذي بعد تعافيه من كورونا (صور)

محافظ الاسكندرية يترأس اول مجلس تنفيذي بعد تعافيه من كورونا (صور)

محافظ الاسكندرية يترأس اول مجلس تنفيذي بعد تعافيه من كورونا (صور)

محافظ الاسكندرية يترأس اول مجلس تنفيذي بعد تعافيه من كورونا (صور)

محافظ الاسكندرية يترأس اول مجلس تنفيذي بعد تعافيه من كورونا (صور)

محافظ الاسكندرية يترأس اول مجلس تنفيذي بعد تعافيه من كورونا (صور)

محافظ الاسكندرية يترأس اول مجلس تنفيذي بعد تعافيه من كورونا (صور)

محافظ الاسكندرية يترأس اول مجلس تنفيذي بعد تعافيه من كورونا (صور)

محافظ الاسكندرية يترأس اول مجلس تنفيذي بعد تعافيه من كورونا (صور)

محافظ الاسكندرية يترأس اول مجلس تنفيذي بعد تعافيه من كورونا (صور)

محافظ الاسكندرية يترأس اول مجلس تنفيذي بعد تعافيه من كورونا (صور)

محافظ الاسكندرية يترأس اول مجلس تنفيذي بعد تعافيه من كورونا (صور)

محافظ الاسكندرية يترأس اول مجلس تنفيذي بعد تعافيه من كورونا (صور)

محافظ الاسكندرية يترأس اول مجلس تنفيذي بعد تعافيه من كورونا (صور)

محافظ الاسكندرية يترأس اول مجلس تنفيذي بعد تعافيه من كورونا (صور)

محافظ الاسكندرية يترأس اول مجلس تنفيذي بعد تعافيه من كورونا (صور)