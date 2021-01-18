شكرا لقرائتكم خبر عن تحريز 42 ألف قطعة مستحضرات تجميل داخل مخزن بدون ترخيص في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التجارة الداخلية في مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، الاثنين، حملة مفاجئة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، على المحلات التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن لمستحضرات التجميل بمنطقة أبويوسف بدون ترخيص وتم التحفظ على 42000 قطعة مستحضرات تجميل عبارة عن كريمات نخاع- صابون مغربي -املاح باديكير- علب قفازات طبيه- اسبراي- بلسم للشعر- بطاريات جهاز محمول -بودره تلك- بودره حشرات- شامبو- علب ماسكات كمامات -برفانات من انواع مختلفة مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات.

كما تم تحرير 3 محاضر لمحلات ملابس معلنة عن اوكازيونات وهمية بغرض التدليس وبدون تصاريح بمنطقة البيطاش بالعجمى ومحضر غش تجارى لمصنع لحيازته عسل نحل غير مطابق للمواصفات بمنطقة الهانوفيل بالعجمى.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.