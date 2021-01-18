شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها: فتح باب التقدم لعمادة كلية الفنون التطبيقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة اختيار عمداء الكليات بجامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس الجامعة، عن فتح باب التقدم لعمادة كلية الفنون التطبيقية.

وقالت الجامعة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، الإثنين، إن التقديم يبدأ من السبت (23/01/2021) حتى يوم الأربعاء (27/01/2021)، بمقر الجامعة طرف نيفين مصطفى مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرا إلى أن تقدم المرشحون بأوراق ترشحهم من خمس نسخ من أصل و4 صور متضمنة طلب الترشح وبيان حالة رسمي من الكلية المختصة مشفوعاً بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبيناً بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح ويؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعاً من الموظف المختص.

وتابع البيان، أنه على من يريد التقدم مراعاة الشروط والإجراءات، أن يكون المتقدم للترشح أستاذاً عاملاً بالكلية أو المعهد حال الترشح ولا يقبل ترشح المعار أو المنتدب كلياً إلا بعد تسلمه عمله بالكلية أو المعهد، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه إعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاءه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون المرشح متولياً أي منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

يذكر أنه سيتم فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه في محاضر أعمال اللجنة ويعلن للمستبعد خلال 48 ساعة وعلى اللجنة البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال اسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن.