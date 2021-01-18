شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط لحوم مذبوحة خارج مجازر الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مباحث التموين بالتنسيق مع مفتشى التموين لحوم يتم تداولها وعليها أختام ومذبوحة خارج المجازر بقرية طامية بمحافظة الفيوم.

وقال المهندس سيد حرز الله، وكيل وزارة التموين، في بيان، الاثنين، إن هناك توجيهات مشددة من الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم بمتابعة الأسواق والقيام بحملات مستمرة على الجزارين حرصًا على سلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن اللحوم المضبوطة تم التحفظ عليها، وتحررت محاضر بها، وأحيلت للنيابة العامة.