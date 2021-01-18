شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن مدينة قها وقرية الحسانية بسبب عطل مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، الاثنين، قطع المياه عن مدينة قها وقرية الحسانية.

وقال بيان للشركة نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالفيس بوك، إن قطع المياه جاء نتيجة لحدوث عطل مفاجئ بخط المياه المرشحة قطر 18بوصة، مؤكدًا أنه جاري العمال حاليا في إصلاح العطل، وسيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من إصلاح العطل.