"بسبب فاتورة الكهرباء".. برلماني ينتقد وقف تظلمات الحذف من البطاقات التموينية منذ 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



انتقد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جرامًا فقط، هو ما أثر على حصة الأسر في الحصول على الخبز.

وطالب خلال الجلسة العامة بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بزيادة عدد الأرغفة المخصصة لكل فرد أو إعادة وزن الرغيف كما كان.

وأوضح أن ثاني المشكلات، هي وقف تظلمات الحذف من البطاقات التموينية منذ 2019، مشيرًا إلى أن المستبعدين كان بسبب فاتورة الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار أن بيوت في القرى تعيش في منزل واحد ومشتركة بعداد واحد ومن ثم من الطبيعي أن تكون فواتير الكهرباء مرتفعة القيمة.

وأكد النائب، أن بعض حالات الاستبعاد من الدعم التمويني، غير منطقية أو غير حقيقية، مطالبًا بإعادة فتح التظلمات، قائلًا: "الأسر تئن من عدم إضافة المواليد لبطاقات التموين، لاسيما وأن المقررات أصبحت لا تكفي، منتقدًا في الوقت ذاته طول إجراءات فتح المخابز".

واشتكى عضو مجلس النواب، من ارتفاع تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمخابز التي تصل إلى 100 الف جنيه، مطالبًا بتقسيط هذه المبالغ أو دعم المخابز من خلال وزارة التموين.