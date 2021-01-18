اختيار الكفاءات أمر بالغ الأهمية.. برلماني: "عشمنا أن يخرج قانون الإدارة المحلية قريبًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب، إنه يجب الإسراع في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية؛ لا سيما المواد الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية والتي أقرها الدستور الصادر في 2014 بأن يتم تطبيقها بالتدرج خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه، أي قبل عامين ماضيين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي شهدت استعراض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنجازات وزارته.

وقال عبدالقوي إن الانتخابات الخاصة بالإدارة المحلية معطلة أيضًا لعدم خروج القانون المنظم للإدارة المحلية، مضيفًا: "عشمنا أن يصدر مجلس النواب الحالي خلال الفترة القادمة هذا القانون الذي هو بالأهمية لا سيما؛ أنه رغم جهود وزير التنمية المحلية فإن مسألة اختيار الكفاءات أمر بالغ الأهمية".

وشدد البرلماني على ضرورة التصدي لعدد من الملفات؛ ومنها الأسواق العشوائية، والتي اعتبر أنها تمثل إهدارًا للمال العام، فضلا عن كونها أماكن للتلوث، بجانب أيضًا ملف المواقف العشوائية، والطرق الداخلية التي وصفها بـ"المهلهلة".

وأشار عبدالقوي إلى أهمية المعالجة السريعة لملف النظافة، مشيراً إلى أن المخصصات المالية لها في المحافظات غير كافية.