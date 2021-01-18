وزير التموين في البرلمان: لدينا مخزون كافي من القمح والسكر والأرز واللحوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الهدف الاستراتيجي الأول للوزارة، هو حماية الأمن القومي المصري وخاصة الأمن الغذائي.

وأشار الوزير في بيانه أمام مجلس النواب، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح وصل إلى 5 أشهر، و3 أشهر للسكر، ومخزون الأرز يكفي حتى الموسم المقبل، أما الزيت فقال المصيلحي: "نستورد 95% منه".

وأوضح: "لدينا وفرة في اللحوم الطازجة والمجمدة، وقاربنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن".

وأكد أن هذا لم يكن يحدث إلا بوجود رؤية استراتيجية واضحة، مضيفًا: "اليوم نحن في موقف متميز ولم نعد نسمع عن وجود أي احتكارات للسلع الاستراتيجية".