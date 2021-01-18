شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: «من يقبل على الزواج العرفي يبحث عن منط للهروب وقت الجد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن المجتمع لا يحترم أي زواج عرفي، مستدلًا على ذلك بأن أي شقة من شقق الدعارة عندما يتم الهجوم عليها تكون مليئة بوثائق الزواج العرفي، وشرطة الآداب لا تعترف بالزواج العرفي، والقانون لا يعترف به ولا تقام به دعوى نفقة، وإنما يقام بها دعوى نسب؛ لكون الشرع يتشوف لإقامة المصلحة للصغير.

وأكد الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، الاثنين، أن إباحة الزواج العرفي يعني ضياع شباب الجامعة وأبناءنا في سن المراهقة في زمن تحللت فيه الروابط الأسرية، مشددًا على أن من يقبل على الزواج العرفي يبحث عن منط للهروب من العلاقة وقت الجد.

وتابع: «التحايل والإقبال على الزواج العرافي من أجل الحصول على معاش أكل سُحت».