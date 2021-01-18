شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذي بني سويف يوافق على تخصيص أراضٍ لإنشاء مدرستين في الواسطى وسمسطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتور محمد هاني، الاثنين، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة خارج الزمام خارج نطاق الـ 2كم بناحية كوم أبوراضي «بصفة مبدئية» لصالح مديرية التربية والتعليم بغرض إقامة مدرسة فنية للتكنولوجيا التطبيقية على مساحة 8400 متر مربع، وذلك لخدمة العملية التعليمية بمركز ومدينة الواسطى.

كما وافق المجلس على الطلب المقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بشأن تخصيص مساحة 331متر بالدور الأرضي بمبني المكتبة الثقافية بقرية دشطوط، وذلك لإقامة سجل مدني لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة لها، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل قرار تخصيص قطعة أرض بمساحة 2202متر،لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية مازروة، وذلك بدلاً من إقامة مدرسة للتعليم الفني بذات المساحة نظرا لصغرها عن المساحة المطلوب توافرها لإقامة مدارس فنية، وملاءمة المساحة المتاحة لإنشاء مدرسة تعليم أساسي.