شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة مخرات السيول استعدادًا لأي تقلبات جوية غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينه القرنة غرب الأقصر، مخرات السيول بنطاق المركز ومراجعة مدى جاهزيتها استعدادًا لاحتمالات سقوط أمطار أو سيول خلال الفترة المقبلة.
كما تفقد رئيس المدينة اصطفاف المعدات والمركبات وتقسيمها إلى 3 مجموعات لدعم كل وحدة فرعية بها مخرات سيول ومراجعة الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية لها.
جدير بالذكر أنه يوجد 3مخرات سيول وتشمل الحباشى بقرية الملاحة والقباوي بالطارف وحاجر الضبعية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
156,397
-
تعافي
122,993
-
وفيات
8,583