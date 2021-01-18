شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة مخرات السيول استعدادًا لأي تقلبات جوية غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينه القرنة غرب الأقصر، مخرات السيول بنطاق المركز ومراجعة مدى جاهزيتها استعدادًا لاحتمالات سقوط أمطار أو سيول خلال الفترة المقبلة.

كما تفقد رئيس المدينة اصطفاف المعدات والمركبات وتقسيمها إلى 3 مجموعات لدعم كل وحدة فرعية بها مخرات سيول ومراجعة الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية لها.

جدير بالذكر أنه يوجد 3مخرات سيول وتشمل الحباشى بقرية الملاحة والقباوي بالطارف وحاجر الضبعية.