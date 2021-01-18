شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن قها بسبب عطل مفاجئ و عن مدينة القناطر الخيرية للغسيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قطع المياه عن مدينة قها وقرية الحسانية الاثنين، لحدوث عطل مفاجئ بخط المياه المرشحة قطر 18 بوصة.

وأفادت الشركة في بيان بأنه فور تلقي البلاغ بحدوث العطل تم الدفع بفريق من الفنيين والمهندسين، وجارٍ أعمال إصلاح العطل، وسيجري إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من إصلاح العطل.

كما قررت الشركه قطع المياه عن مدينه القناطر الخيرية، من الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين، وحتى الساعة الثانيه عشر منتصف الليل نظرًا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.