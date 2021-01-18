شكرا لقرائتكم خبر عن مستندات وشروط فك حظر البيع عن سيارة المعاقين والرسوم المالية (رابط التقديم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد إصدار نيفين جامع، قرارًا بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، فيما يخص استيراد سيارات ذوي الإعاقة 2021.

احتوى القرار السماح للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، من استيراد سيارات ذوي الإعاقة 2021 ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا.

تعديلات جديدة على استيراد سيارة معاقين:

أصبح متاح فك الحظر عن سيارة ذوي الإعاقة لمن سبق له الحصول على سيارة معاقين، كما يمكن السماح باستيراد سيارات غير مجهزة طبيًا للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة، وذلك وفقًا لتعديل رقم 295 باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 73، الذي أقرته الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بتعديل الفقرة الثانية من المادة ،22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

شروط فك حظر بيع سيارة معاقين المعفاه من الجمارك

كانت مصلحة الجمارك أصدرت منشورًا في مايو 2020، يتضمن تعليمات حديثة تخص السيارات المجهزة طبيًا للمعاقين من خلال عدة شروط وفقًا لنص المنشور رقم 2 لسنة 2020.. وهى كالتالى:

1- أن يتم رفع الحظر عن سيارت ذوى الإعاقة المجهزة طبيًا بعد انقضاء المدة القانونية ( 5 سنوات – 3 سنوات )، بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة بصورة آلية ودون حضورالشخص من ذوى الإعاقة.

2- يتم التقدم بطلب رفع الحظر ويستثنى من ذلك السيارات محل القضايا والمخالفات الجمركية.

3- كما نص المنشور على إخطار المرور المركزي، بكشوف مجمعة بأسماء المعاقين، والبيانات الخاصة بالسيارات المجهزة طبيًا، التي يتم رفع الحظر الجمركي عنها بصورة آليه تباعًا وبشكل دوري.

4- استيفاء الأوراق والاستقرار على نوع السيارة، التي لا يزيد سعة محركها عن 1500CC وفقًا للقانون، وبعدها يتم التقدم إلى المجالس الطبية المتخصصة بالقاهرة أو المجلس الطبي العام بالإسكندرية لفحص الطلبات.

- التأكد من صحة المستندات المقدمة، بعد ذلك يتم تحديد جلسات لمناظرة طالبي الحصول على السيارات المعفاة من الجمارك، تحت إشراف لجنة يتم تشكيلها بقرار وزاري رقم 431 لسنة 78.

المدة القانونية لقرار فك حظر سيارة المعاقين

- يحظر القانون بيع السيارة التي يحصل عليها صاحب الإعاقة لمدة أقلها ثلاث سنوات وأقصاها خمس سنوات.

- بعد انقضاء إحدى المدتين، يمكن بيعها وإزالة التجهيزات الطبية عنها. كما يستطيع مالك السيارة من ذوى الإعاقة، أن يتقدم لشراء سيارة جديدة.

ما هي شروط تملُك سيارة جديدة معفاه من الجمارك لذوى الإعاقة؟

يتيح القانون المصري لمالك السيارة أحد الخيارين، في حال أراد الشخص من أصحاب الهمم امتلاك سيارة جديدة بخلاف التي يمتلكها.. وفقًا للتالى:

أولًا: إتاحة بيع السيارة القديمة، بعد مرور ثلاث سنوات على منح رخصة الشراء الأولى، وهنا يقوم المالك بسداد مبلغ قدره 10 آلاف جنيه لخزينة الدولة، ويحصل بموجب السداد على فك حظر بيع مبكر.

ثانيًا: يتم اصدار قرار بفك حظر البيع تلقائيًا، بعد مرور خمس سنوات على شراء السيارة، مع إرسال قرار بخطاب موجه من مصلحة الجمارك إلى إدارة المرور التي تتبع لها السيارة، وذلك في فترة زمنية أقصاها شهرين.

مع مراعاه تلك النقاط:

- أنه في حال أراد المالك أن يختصر هذه المدة، يمكنه الذهاب إلى مصلحة الجمارك.

- يجب تقديم شهادة الإفراج الجمركي (جواب الجمرك) التي تفيد بمرور خمس سنوات على آخر إعفاء جمركي للسيارة. وستقوم المصلحة بإعطائه شهادة بيانات بها فك الحظر عن السيارة.

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قامت المجالس الطبية المتخصصة بتدشين موقع إلكترونى جديد لتقديم طلبات حصول ذوى الإعاقة على سيارة معفاة من الجمارك.. اضغط هنـــــــــــــــــا

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة

1- أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية

2- أن يكون الشخص المتقدم حاملاً للجنسية المصرية.

3- وجوب الحصول على بطاقة خدمات متكاملة

4- تقارير طبية بنوع وشدة الإعاقة، بتاريخ حديث لا يتعدى الـ 3 شهور.