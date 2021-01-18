شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الفيوم: طورنا مركز البيانات تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، افتتاح أعمال تطوير وتوسعة مركز بيانات جامعة الفيوم (Data Center)، بحضور الدكتورة رانيا أبوالسعود، عميد كلية الحاسبات والمعلومات ومدير مركز المعلومات بجامعة الفيوم، والدكتور تامر بركات، مدير وحدة الشبكات، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات.

وقال شديد في بيان، الاثنين، إن ذلك يأتي تماشيًا مع توجه القيادة السياسية بضرورة التوسع في منظومة التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني، وفي إطار سعي جامعة الفيوم الدؤوب لتحقيق التحول الرقمي واعتماد تقنيات التعليم الهجين وتحويلها إلى جامعة ذكية من جامعات الجيل الثالث، تم إفتتاح أعمال التطوير والتوسعة بمركز بيانات شبكة معلومات الجامعة بتكلفة بلغت ٢٠ مليون جنيه والتي تضمنت زيادة المساحة الإجمالية للمركز وتزويده بأحدث الوحدات التخزينية والخوادم المدمجة بالتقنيات الحديثة بالإضافة لاستحداث نظم إلكترونية حديثة لتشغيل أجهزة التكييف ومجسات مكافحة الحريق.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من المرحلة الثالثة لربط جميع مباني الجامعة بألياف الكابلات الضوئية، بتكلفة إجمالية بلغت ٤ مليون جنيه والتي ساهمت في مضاعفة سرعة الإنترنت في الجامعة لثلاثة أضعاف، وأيضًا تدريب كافة الكوادر البشرية على استخدام جميع الأجهزة الحديثة بكفاءة عالية، مشيرًا إلى أنه سيتم تزويد الجامعة بأربعة آلاف جهاز كمبيوتر حديث من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أثنى سيادته على تجربة العمل الجماعي والتي بذل فيها جميع العاملين أقصى مجهوداتهم لإتمام تطوير المركز.