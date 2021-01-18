شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية»: «التبقع السركسبورى» يصيب محصول البنجر بخسائر ٢٥% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق صالح، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، إن مرض التبقع السركسبورى Cercospora leaf spot في محصول البنجر يعتبر من أخطر الأمراض التي تصيب المحصول وتصل نسبة الخسائر في بعض الأحيان إلى 25%.

وأضاف أن الأعراض المرضية تظهر على الأوراق في شكل بقع مستديرة تتميز بتلون حافتها بلون بني مائل للاحمرار وعندما تتوفر الظروف الملائمة للمرض تلتحم البقع الموجودة على الأوراق وتموت الأوراق المصابة وتجف.

أشار وكيل الوزارة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أنه في الجو المشبع بالرطوبة تغطى أو يتكون على البقع كتل من جراثيم الفطر ذي لون أرجوانى، وتبدأ الأعراض أكثر وضوحا على الأوراق القديمه ثم تنتقل إلى الأوراق الحديثة وغالبا ما تظل الأوراق المصابة على النباتات دون أن تسقط.

وأوضح أنه لتجنب الإصابة بالمرض يتطلب زراعة الأصناف المقاومة للمرض والحصول على التقاوى من مصدر موثوق به وجمع مخلفات المحصول السابق وحرقها مع اتباع دورة زراعية بعدم تكرار زراعة البنجر في نفس الأرض، وفى حالة الإصابة الخفيفة يجب جمع الأوراق المصابة وحرقها وفى حالة الإصابة يجب الرش بالمبيدات الفطرية الجهازية فورا.