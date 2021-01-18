شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة مرسى مطروح يتفقد مشروعات الرصف في «الخروبة ووادي الرمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، مشروعات الرصف ميدانيا بمناطق الخروبة ووادي الرمل، ضمن الخطة الاستثمارية 2020/22021 للمركز بعد التصديق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

كما تفقد جاب الله شوارع منطقة الخروبة التي تم وضع طبقة أساس لها تمهيداً لأعمال الرصف طبقا للخطة الاستثمارية التي تخدم أكبر قدر من التجمعات السكنية والطرق الرئيسية، تيسيرا على السكان وإقامة شبكة طرق داخلية بالمنطقة، كما تفقد شوارع منطقة وادي الرمل التي سيتم رصفها واستمع إلى أهالي المنطقة، مؤكداً أن اللواء خالد شعيب وجه بتلبية احتياجات سكان المنطقة برصف الشوارع طبقا للوائح والقوانين، التي تخدم أكبر عدد من المواطنين، في إطار المصالحة العامة لضمان سهولة دخول السيارات للمناطق البعيدة في الصحراء كالإسعاف والمطافئ والقوافل الطبية.

وجه رئيس المدينة، إدارتي التخطيط والمشروعات بالمركز بسرعة تنفيذ مشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية 2020/2021 بمنطقتي الخروبة ووادي الرمل، طبقا للتوقيتات المتفق عليها مع الشركات المنفذة والمتابعة الميدانية لتلك المشروعات.