شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: غدًا بدء صرف 2.7 مليون جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة انتهت من التجهيز لصرف منحة المولد النبوي الشريف المتأخرة للعمالة غير المنتظمة، المسجلة بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح المحافظ- في تصريح الاثنين- أنه تقرر أن يبدأ الصرف من مكاتب البريد إبتداء من الغد، ولمدة شهر حتى 18 فبراير القادم، لعدد 5519 عامل غير منتظم بسوهاج، بإجمالى مبلغ 2 مليون و795 ألف و500 جنيه، لافتًا إلى أن صرف المنحة سيتم للعمالة غير المنتظمة المشتغلين والمسجلين لدى وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، والحاملين للكارنيه، بواقع 500 جنيه لكل مستفيد، وذلك طبقا لقواعد صرف المنح الواردة في المادة 30 من لائحة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، منوها بأن الصرف سيكون من كافة منافذ البريد، طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة القوى العاملة وهيئة البريد المصري.