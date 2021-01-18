شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. عملية ناجحة لتوسيع القناة العصبية بمستشفى بني سويف التخصصي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح أطباء جراحة العظام والعمود الفقري بمستشفى بني سويف التخصصي، الاثنين، في إجراء أول عملية توسيع للقناة العصبية لسيدة مريضة عمرها 47 سنة تعاني من آلام بالظهر مع عدم القدرة على الحركة والمشي الطبيعي.

وقال الدكتور صلاح جودة، مدير المستشفى، إنه بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازم تبين وجود اختناق بالنخاع الشوكي بالفقرات القطنية.

وقام الفريق الطبي المكون من الدكتور طارق العدوي، استشاري جراحات العظام ورئيس أقسام جراحات العظام بالمستشفى والدكتور هاني خير استشاري جراحة العظام والدكتور حمادة سعد، والدكتور أحمد ابوسيف اخصائيين جراحة العظام بالمستشفى واستشاري التخدير الدكتورة منال تغيان والدكتورة دينا رأفت أخصائي التخدير، باجراء عملية توسيع للقناة العصبية وتثبيت للفقرات مع عمل رقعه عظمية داعمة وتم نقل المريضة وبصحة جيدة إلى القسم الداخلي بالمستشفى لمتابعة مابعد الجراحة واستكمال العلاج.