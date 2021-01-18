شكرا لقرائتكم خبر عن «تقليل تكلفة المعالجة بالحمأة».. برنامج تدريبي أونلاين لمياه كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف مركز تدريب شركة المياه بكفر الشيخ، افتتاح البرنامج التدريبي «تقليل تكاليف تشغيل المعالجه بالحمأه المنشط من خلال نتائج تحاليل المعمل»، والمنفذ اونلاين لجميع الشركات التابعة لمياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات بالخطة الاقليمية خلال الفتره من ١٧/١/٢٠٢١ حتى ٢١/١/٢٠٢١ تحت اشراف الاداره العامه للتدريب بالشركة القابضة برئاسة وفاء يوسف.

حاضر في التدريب الكيميائي عاطف فرجانى مدرب البرنامج والمهندس محمود غانم ومهندس ايهاب طه منسقي البرنامج، وتحت إشراف المحاسب عصام بدر،وكيل الوزارة مدير مركز تدريب الشركه بكفر الشيخ.

برنامج تدريبي بمياه الشرب