شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل بالمنشآت الطبية في ههيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة ميدانية لمتابعة المنشأت الطبية بمركز ومدينة ههيا، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمراكز ومدن المحافظة.

وبحسب بيان، الاثنين، تفقد وكيل الوزارة مشروع مستشفي الكبد والجهاز الهضمي بههيا، والذي تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والميكانيكية بتكلفة تقديرية بلغت ١٣٠ مليون جنيه، تابع خلالها تجهيز المستشفي من وزارة الصحة والسكان، بالتجهيزات الطبية وغير الطبية على عدة مراحل، فضلا عن متابعة تسكين هذه التجهيزات بالأقسام المختلفة بالمستشفى.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة، خلال الزيارة، الأعمال الإنشائية لوحدة طب الأسرة بالمهدية التابعة للإدارة الصحية بههيا، حيث يتم إحلال وتجديد الوحدة بتكلفة تقديرية تصل لـ٥ ملايين جنيه، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لتجهيز الوحدة، ودخولها الخدمة في أسرع وقت.

وتابع خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بالمركز الطبي، وانتظام سير العمل بالمركز، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، ومتابعة سجل الترددات لخدمات طب الأسنان، والتطعيمات الروتينية، وخدمات تنظيم الأسرة، ورعاية الأمومة والطفولة، ومتابعة الفرق الطبية للمبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية الخاصة بالمبادرات الرئاسية، وأكد على سرية النتائج وحسن المعاملة، وتسجيل كافة البيانات الخاصة بالسيدات على برنامج المبادرة الرئاسية.

كما تفقد ديوان الإدارة الصحية بههيا، ومخزن الأدوية الخاص بالإدارة، وتم التأكد من توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجه بعمل دراسة لنقل مقر الإدارة الصحية، إلى مبني مخزن الأدوية الجديد بعد إستكمال تطويره، والذي تبلغ مساحته ١٥٠م.

وشدد «مسعود» أثناء الزيارة على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، مؤكدا على الالتزام بتطبيق أعمال الجرد والتطهير اليومية بكافة منافذ تقديم الخدمات الطبية بالإدارة الصحية بههيا.