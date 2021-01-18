شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الأقصر يوزع «كمامات» على عمال المشروع القومي لتحويل السيارات للغاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، الاثنين، أعمال الحفر الجارية بمنطقة جزيرة العوامية والخاصة بمد خطوط الغاز الطبيعي ضمن المشروع القومي لتحويل السيارات باستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من الوقود التقليدي والبدء في تنفيذ وإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي داخل نطاق مدينة الأقصر والتي تشملها محطة، (إيزيس) جزيرة العوامية طريق الجولي فيل.

وتفقد رئيس مدينة الأقصر الأعمال الجاري تنفيذها، ووجه بتكثيف الأعمال والانتهاء من إزالة التراكمات أول باول، للبدء في أعمال الرصف.

وتجول «الشريف» بجميع مناطق أعمال الحفر الجارية بالمنطقة، والتقى العمال وقام بتشجيعهم وتحفيزهم، كما وزع «كمامات» عليهم لارتدائها كإجراء احترازي لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وذلك بالتعاون مع فريق مبادرة (شباب يدير شباب).