شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة سوهاج: 208 آلاف فدان إجمالي المساحة المنزرعة قمحًا الموسم الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس خالد عبدالراضى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج، زراعة مساحة 208 ألف فدان من الأراضى الزراعية القابلة للزراعة داخل الزمام، والبالغ جملتها 345 ألف فدان بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بمحصول القمح خلال الموسم الزراعى الشتوى الحالى.

وقال عبدالراضى- في بيان، الاثنين- إن أعمال الزراعة لهذا المحصول الإستراتيجى الهام جرت باستخدام التقاوى التي تم توفيرها بمختلف مندوبيات بنوك القرى والجمعيات الزراعية، من الأصناف عالية الجودة لقمحى الخبز والمكرونة، منوها بأنه جرى زراعة قمح الخبز من أصناف «سدس 12، وجميزة 11، ومصرا، ومصر2، وشندويل 1»، وزراعة قمح المكرونة من أصناف «بنى سويف 5، وسوهاج 4، وسوهاج 5».

وقال السيد عبدالمجيد السيد، مدير عام الإرشاد الزراعي بالمديرية، أن أصناف القمح التي وفرتها المديرية تتميز بجودتها العالية وإنتاجها الوفير، حيث يصل إنتاجها إلى 25 أردب للفدان للأقماح الخاصة بالخبز، و31 أردبًا للفدان للأقماح الخاصة بتصنيع المكرونة، لافتا إلى أنه تم البدء في تنفيذ خطة متكاملة لمقاومة الآفات التي تصيب المحصول، وبخاصة حشرة المن، والحشرة القشرية، إلى جانب مكافحة أمراض التضخم السائب التي تصيب المحصول في مرحلة السنابل.