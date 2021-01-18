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تعافي وخروج حالتين من «عزل قنا»

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محمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قنا العام، الإثنين، تعافي وخروج حالتين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمصابين بـ""، عقب تلقيهم العلاج المتبع ضمن بروتوكول وزارة الصحة.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، إن قسم العزل بقنا العام سجل تعافي وخروج حالتين جدد لمسن ومسنة تبلغ أعمارهما 75 عاما و80 عاما، ويعانيان من أمراض مزمنة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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