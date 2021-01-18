شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج حالتين من «عزل قنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قنا العام، الإثنين، تعافي وخروج حالتين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمصابين بـ"كورونا"، عقب تلقيهم العلاج المتبع ضمن بروتوكول وزارة الصحة.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، إن قسم العزل بقنا العام سجل تعافي وخروج حالتين جدد لمسن ومسنة تبلغ أعمارهما 75 عاما و80 عاما، ويعانيان من أمراض مزمنة.