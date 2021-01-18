شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يحيل بيان وزير التنمية المحلية إلى لجنة الإدارة المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس النواب، إحالة بيان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الذي ألقاه أمام المجلس عن خطة الوزارة،، إلى لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.

وكلف المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، لجنة الإدارة المحلية بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها بشأن بيان وزير التنمية المحلية، لعرضة على مكتب المجلس.

وأضاف «جبالى» أنه سيتم اتباع نفس الأمر مع الوزراء المحدد لهم الحضور خلال الجلسات العامة القادمة.