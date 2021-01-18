شكرا لقرائتكم خبر عن خروج وتعافي ٨ حالات كورونا من مستشفى الكرنك الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الكرنك الدولى، اليوم، عن خروج وتعافي ٨ حالات من مصابي فيروس «كورونا» بعد التأكد من سلبية العينة، وتحول عيناتهم إلى سلبية.

وأكد الدكتور خلف عمر أنه يوجد في قسم العزل كافة الخدمات والإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى، وله ممر خاص لحالات العزل، موضحا توافر كافة المستلزمات للمستشفي.

وناشد الدكتور خلف عمر المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي بالمطهرات واستخدام المعقمات للحد من انتشار فيروس «كورونا» مقدما شكره إلى المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة، على الدعم المستمر وتوفير كافة المستلزمات للمستشفي.