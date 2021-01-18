شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 4 مراكز وسناتر دروس خصوصية بمدينة أبشواي في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، الاثنين، إنه طبقًا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي بالتعاون مع مركز شرطة أبشواي بحملة مكبرة لمتابعة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة الخاصة بمنع مراكز وسناتر الدروس الخصوصية لمنع التجمعات وحفاظًا على سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات.

وأسفرت الحملات عن مداهمة عدد من مراكز الدروس الخصوصية والتي تعمل بمخالفة للقانون ومخالفة الإجراءات الاحترازية، وأسفرت عن غلق وتشميع 4 مراكز وسناتر دروس خصوصية بمدينة أبشواي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.