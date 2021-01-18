شكرا لقرائتكم خبر عن غلق إداري لبعض الصيدليات المخالفة بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالسويس بغلق إداري لعدد من الصيدليات بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات وقرارات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بالتفتيش المستمر لاتخاذ الإجراءات ضد الصيدليات المخالفه بالغلق الإداري.

وكلف الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، الدكتورة مريم سلامة، مدير عام الصيدلة بالمديرية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الغلق نتيجة مخالفه بعض الصيدليات للشروط الصحيه وشروط الترخيص.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة والتفتيش الدوري على كافة المنشآت الصحية والخدمية والحرص على تفعيل دور اللجان الطبية ومرورها الدوري والمفاجئ على كافة المنشآت الطبية بالمحافظة لمراجعة الاشترطات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.